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Haberler Magazin Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: "Güncel bilgi..."

Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: "Güncel bilgi..."

Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay gündemde yerini aldı. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la evliliğinde kriz yaşadığı iddiasını doğrulayan bir açıklamada bulundu. Evi terk ettiğine yönelik iddialara da yanıt veren Demet Özdemir kurduğu cümle ile kafa karıştırdı. "Her ilişkide böyle sorunlar olabilir" diyen Demet Özdemir 'evli yönetmenle yasak aşk' iddiası hakkında da açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Demet Özdemir'in evliliğine dair yaptığı açıklamanın detayları...

20.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:00
Demet Özdemir ’evliliğimizdeki sıkıntılar’ dedi Oğuzhan Koç ve ’yönetmenle yasak aşk’ hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: Güncel bilgi...

"GÜNCEL BİLGİ..."

Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay gündeme bomba gibi düştü.

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Demet Özdemir ’evliliğimizdeki sıkıntılar’ dedi Oğuzhan Koç ve ’yönetmenle yasak aşk’ hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: Güncel bilgi...

2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde neler oluyor?

Demet Özdemir ’evliliğimizdeki sıkıntılar’ dedi Oğuzhan Koç ve ’yönetmenle yasak aşk’ hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: Güncel bilgi...

Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir ’evliliğimizdeki sıkıntılar’ dedi Oğuzhan Koç ve ’yönetmenle yasak aşk’ hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: Güncel bilgi...

Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dedikoduyu konuşuyordu.

Demet Özdemir ’evliliğimizdeki sıkıntılar’ dedi Oğuzhan Koç ve ’yönetmenle yasak aşk’ hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: Güncel bilgi...

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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