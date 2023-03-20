Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay: "Güncel bilgi..."
Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay gündemde yerini aldı. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la evliliğinde kriz yaşadığı iddiasını doğrulayan bir açıklamada bulundu. Evi terk ettiğine yönelik iddialara da yanıt veren Demet Özdemir kurduğu cümle ile kafa karıştırdı. "Her ilişkide böyle sorunlar olabilir" diyen Demet Özdemir 'evli yönetmenle yasak aşk' iddiası hakkında da açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Demet Özdemir'in evliliğine dair yaptığı açıklamanın detayları...
20.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:00
"GÜNCEL BİLGİ..."
Demet Özdemir 'evliliğimizdeki sıkıntılar' dedi Oğuzhan Koç ve 'yönetmenle yasak aşk' hakkında ilk kez konuştu! Kafa karıştıran detay gündeme bomba gibi düştü.
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde neler oluyor?