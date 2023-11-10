Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'nın eşine bakın! Gözlerden uzak tutsa da kaçamadı meğer eşi ve kızı...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Özellikle de gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu eşinin kim olduğuydu. Polatoğulları her ne kadar gözden uzak tutmaya çalışsa da eşi ve kızı daha fazla kaçamadı. İşte Diren Polatoğulları'nın merak edilen eşi ve kızı.
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...
Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları, özel hayatını gözlerden uzak tutan isimlerden biri.
1980, İstanbul doğumlu oyuncu, aslen Tuncelili.