Soner Arıca’nın kardeşleri kendisinden de ünlü! Biri oyuncu diğeri milli futbolcu çıktı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın yeğenleri meğer...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yazdığı ve çocuklara armağan ettiği 'Cumhuriyet Marşı' ile gündemde olan şarkıcı Soner Arıca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordu Fatsalı olan ünlü şarkıcının özellikle ailesi merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni olan Soner Arıca'nın kardeşlerinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Arıca'nın kardeşlerinin biri oyuncu diğeri ise milli futbolcu çıktı. İşte Soner Arıca'nın kendisi gibi ünlü olan kardeşleri...
1966 yılında Arıca 7 çocuklu bir ailenin son üyesi olarak dünyaya gelen Soner Arıca, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde başladığı eğitim hayatına İstanbul'da devam etti.
Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazanan Arıca, 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı.
5 yıl mankenlik yapan ünlü isim, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı.