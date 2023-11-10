Soner Arıca’nın kardeşleri kendisinden de ünlü! Biri oyuncu diğeri milli futbolcu çıktı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın yeğenleri meğer...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yazdığı ve çocuklara armağan ettiği 'Cumhuriyet Marşı' ile gündemde olan şarkıcı Soner Arıca'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordu Fatsalı olan ünlü şarkıcının özellikle ailesi merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni olan Soner Arıca'nın kardeşlerinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Arıca'nın kardeşlerinin biri oyuncu diğeri ise milli futbolcu çıktı. İşte Soner Arıca'nın kendisi gibi ünlü olan kardeşleri...