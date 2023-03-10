Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı İzlandalı Thor Saevarsson evli ve çocuklu bir kadınla fena yakalandı! İstanbul gecelerinde çapkınlık turu!
Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı İzlandalı Thor Saevarsson evli ve çocuklu bir kadınla fena yakalandı! İstanbul gecelerinde çapkınlık turu atan İzlandalı yönetmen büyük panik yaşadı. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı nişanlısı Dilan Çiçek Deniz'in Afra Saraçoğlu'nu eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Haberlerin ardından Thor Saevarsson da gecelerde boy göstermeye başladı. Ancak yakalandığı kadının "Evli çocuklu bir kadınım ben" demesi herkesi şaşkına çevirdi.
10.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 10.03.2023 12:01
İSTANBUL GECELERİNDE ÇAPKINLIK TURU!
Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı İzlandalı Thor Saevarsson evli ve çocuklu bir kadınla fena yakalandı!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga etmiş, ünlü oyuncu ise kül tablasını yere fırlatmıştı.