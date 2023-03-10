Dilan Çiçek Deniz’in eski nişanlısı İzlandalı Thor Saevarsson evli ve çocuklu bir kadınla fena yakalandı! İstanbul gecelerinde çapkınlık turu!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga etmiş, ünlü oyuncu ise kül tablasını yere fırlatmıştı.