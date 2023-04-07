RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi. Verdiği bir röportajda "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyerek işin aslının öyle olmadığını dile getiren Polatoğulları'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Gerçeği duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Diren Polatoğulları'nın memleketi...

takvim.com.tr
07.04.2023 22:35 - Son Güncelleme: 07.04.2023 23:45
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Bir röportajında "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili" diyen Polatoğullarının şu sözleri tekrar gündem oldu: "Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor. Geçen gün beni aradı 'Oğlum, söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor' dedi.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

'Niye inanmıyorlar?' dedim. 'Diyarbakırlı yazıyormuş. Hemen ara düzelttir' dedi. 'Ya baba kimi arayayım ben? Tek tek bütün siteleri arayıp bununla mı uğraşayım?' dedim. 'Uğraş, olmaz, yazmasınlar öyle' filan dedi"

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereli! Memleketi şaşırttı! “Herkes Diyarbakırlı sanıyor” deyip gerçeği açıklamıştı...

Bunun üzerine Diren Polatoğulları'nın özellikle memleketi merak edildi.

SON DAKİKA