8 aydır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Meğer...
İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Burak Tozkoparan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nda Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı merak edildi. Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Çubukçu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Emir Çubukçu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 8 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Emir Çubukçu'nun sır gibi sakladığı eşi kimmiş...
07.04.2023 22:10 - Son Güncelleme: 07.04.2023 22:10
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu'nun hayatı merak edildi.
EMİR ÇUBUKÇU KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da doğan ve İtalyan Lisesi'nden mezun olan Emir Çubukçu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi.
Üniversitede öğrenim gördüğü sırada çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Emir Çubukçu'nun ilk dizi ve oyunculuk deneyimi Karadayı dizisi sayesinde oldu.
Şimdilerde Ateş Kuşları'nda yer alan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Emir Çubukçu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.