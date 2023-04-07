RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren 40 yaşındaki Esra Erol, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Ailesiyle baba evinde iftar yapan Erol, yemek sonrası iş bölümünü paylaştı. Sofrayı topladığını dile getiren sunucunun "Bulaşık Bihter Erol'a kaldı..." sözleri dikkat çekti. Erol'un bir paylaşımında "Pamuk kafa" dediği babasıyla benzerliği ise dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.04.2023 23:17 - Son Güncelleme: 07.04.2023 23:39
Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

Ailesiyle baba evinde iftar yapan Erol, yemek sonrası iş bölümünü Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

Sofrayı topladığını dile getiren sunucunun "Bulaşık Bihter Erol'a kaldı..." sözleri dikkat çekti. Erol'un bir paylaşımında "Pamuk kafa" dediği babasıyla benzerliği ise çok konuşuldu.

Esra Erol’un “Pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba evinden paylaştı! Erol ailesinin iş bölümü: “Bulaşık Bihter Erol’a kaldı...”

İşte Esra Erol'un paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

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