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Haberler Magazin Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, GQ Türkiye gecesine katıldı. Gece için siyah transparan mini bir elbise tercih eden Deren Talu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabında boy boy pozlarını yayınlayan genç oyuncuya sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. İşte Deren Talu'nun o pozları...

takvim.com.tr
03.12.2022 00:07 - Son Güncelleme: 03.12.2022 00:07
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, annesinin yolundan giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

En az annesi kadar dikkat çeken genç oyuncu, önceki akşam GQ Türkiye ödül törenine katıldı.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

Gece için siyah transparan mini bir elbise tercih eden Deren Talu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

Instagram hesabında boy boy pozlarını yayınlayan genç oyuncuya sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı

İşte Deren Talu'nun o pozları...

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