Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Transparan süper minisi ile boy gösteren Deren’e yorum yağdı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu siyahlar içinde paylaştı! Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, GQ Türkiye gecesine katıldı. Gece için siyah transparan mini bir elbise tercih eden Deren Talu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabında boy boy pozlarını yayınlayan genç oyuncuya sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. İşte Deren Talu'nun o pozları...
03.12.2022 00:07 - Son Güncelleme: 03.12.2022 00:07
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, annesinin yolundan giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.
Gece için siyah transparan mini bir elbise tercih eden Deren Talu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.