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Haberler Magazin Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

1988 yılında nikah masasına oturduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın bu evlilikten de "üç numara" dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren Ural, son olarak Gisela'nın bebekliğine ait görüntülerle son halinin fotoğrafını yayınladı. Babası ile benzerliğiyle dikkat çeken Gisela, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı kızı...

takvim.com.tr
03.12.2022 01:24 - Son Güncelleme: 03.12.2022 01:45
Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve 17'sinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.

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Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağlayan Ural'ın mankenlik yapmaya başlamasının ardından hayatı tümden değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ural, 1988 yılında Sibel Can ile nikah masasına oturdu ve Melisa Ural ile Engin Can Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu.

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayıran Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten "üç numara" dediği Gisela dünyaya geldi.

Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hem bebekliğini hem son halini yayınladı! Melisa Ural ile Engincan Ural’ın kardeşi...

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren Ural, son olarak Gisela'nın bebekliğine ait görüntülerle son halinin fotoğrafını yayınladı.

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