Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı bakın hangi ünlü oyuncuymuş! Şerif Sezer ve kızı bu zaman kadar hiç çaktırmamış meğer...

GURBETE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda Siyasal Bilimler Fakültesi'nden bir gençle evlenen Şerif Sezer, eşinin işleri dolayısıyla Paris'e taşınmak zorunda kaldı. Burada geçinebilmek için çocuk bakıcılığı, terzilik ve fotomodellik gibi pek çok iş yaptı. Fakat gurbete daha fazla dayanamayan Sezer, boşanma kararı aldıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Türkiye'ye geri döndü.