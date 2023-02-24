Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli gecelerde! 8 yıl önce Emre Altuğ ile boşanmıştı kural bozan Çağla artık kaçmıyor...
Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli gecelerde! 'Her şey gördüğünüz gibi' diyen Çağla 8 yıl sonra kural bozmuştu aşıklar artık kaçmıyorlar... 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülendi. İşte kameralardan kaçmayan ikilinin o halleri...
24.02.2023 09:19 - Son Güncelleme: 24.02.2023 09:27
Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli gecelerde! 8 yıl önce Emre Altuğ ile boşanmıştı kural bozan Çağla artık kaçmıyor...
AŞK DEDİKODULARI RAHATSIZ ETTİ
Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden gerilim iyice tırmandı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı.