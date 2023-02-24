Aslı Enver paraya para demiyor! Berkin Gökbudak'la evlenen ve 5 aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeği 'bereketiyle geldi' dedirtti
Aslı Enver paraya para demiyor! Berkin Gökbudak'la evlenen ve 5 aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeği 'bereketiyle geldi' dedirtti. Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine giren 38 yaşındaki Aslı Enver kızını kucağına almak için gün sayıyor. Hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrılan Aslı Enver, blüm başı 150 bin doları elinin tersiyle itti. Ama yavrusu gelmeden bereketi geldi! Ünlü güzel, 3 firmanın reklam yüzü olup 18 milyon TL'yi cebe indirdi.
24.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 24.02.2023 10:08
Aslı Enver paraya para demiyor! Berkin Gökbudak'la evlenen ve 5 aylık hamile olan Aslı Enver'in bebeği 'bereketiyle geldi' dedirtti.
"HENÜZ BELLİ OLMADI"
Hamilelikle ilgili "Her şey yolunda" diyen Aslı Enver bebeğinin cinsiyeti ve aşermeler hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Hayır efendim henüz belli olmadı, aşermeler de yok" yanıtını vermişti.
38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı.