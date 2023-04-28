Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer kimseye çaktırmamışlar
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından bir. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
28.04.2023 14:23 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:23
Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Şerif Sezer hakkında araştırma yapanlar kızının kim olduğunu duyunca inanamadı.
İşte başta Şerif Sezer'in kendisi kadar ünlü olan kızı olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.