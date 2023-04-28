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Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında 16 yaşındaki Gülcan damga vurdu. Halası ve eniştesinin hayatından endişe ettiği Gülcan'a ulaşan Anlı, genç kızı ailesiyle yüzleştirdi. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Müge Anlı'dan hayranlarını üzen bir itiraf geldi. Anlı, hastalığını ilk kez canlı yayında açıkladı. Anlı'nın "Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır?" sözleri ise dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın o açıklaması...

takvim.com.tr
28.04.2023 13:39 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:43
Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 16 yaşındaki kayıp Gülcan olayı ele alındı.

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Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

Müge Anlı, 3 aydır anne-babasının aradığı 16 yaşındaki Gülcan'ı sevgilisinin yanında buldu.

Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

Canlı yayına gelen Gülcan 10 yıldır ailesiyle görüşmediğini kendisine babaannesinin baktığını dile getirdi.

Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

Anne ve babası cezaevinden çıktıktan sonra onların yanına gittiğini belirten genç kız, mutlu olmadığını, şiddet gördüğünü ve baskılardan kaçtığını söyledi.

Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...

Sevgilisinin boşanacağını ve 2 sene sonra onunla evleneceklerini dile getiren Gülcan, babaannesiyle kalmaya olumlu baktığını belirtti.

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