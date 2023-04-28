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Haberler Magazin Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbar), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam) gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Cilasun'un kendisi gibi ünlü olan eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Gonca Cilasun'un eşi kimmiş...

takvim.com.tr
28.04.2023 14:31 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:31
Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.

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Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

GONCA CİLASUN KİMDİR?
1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.

Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

Çarpışma, Jet Sosyete, Gülizar, Sefirin Kızı, Karagül gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

Cilasun'un kendisi gibi ünlü olan eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ateş Kuşları’nın Hacer’i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...

İşte başta Gonca Cilasun olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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