Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer ünlü müzisyenle...
Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbar), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam) gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Cilasun'un kendisi gibi ünlü olan eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Gonca Cilasun'un eşi kimmiş...
28.04.2023 14:31 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:31
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.
GONCA CİLASUN KİMDİR?
1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.
Çarpışma, Jet Sosyete, Gülizar, Sefirin Kızı, Karagül gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.