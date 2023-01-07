Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer bu zamana kadar hiç çaktırmamışlar
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerinde olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
07.01.2023 10:09 - Son Güncelleme: 07.01.2023 10:12
Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, son olarak Yalı Çapkını dizisinde Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.