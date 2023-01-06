Hasan Can Kaya, Hadise hakkında ilk kez konuştu! 'Aşk yaşıyorlar' iddiasına bakın ne yanıt verdi: "O kadar hızlı..."
Hasan Can Kaya, Hadise hakkında ilk kez konuştu! 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'nın Instagram hesabından gelirken Hadise sessizliğini korumuştu. Kaya, katıldığı bir ödül töreninde yöneltilen aşk sorusuna verdiği yanıtla iddialara son noktayı koydu.
"O KADAR HIZLI..."
Hasan Can Kaya, Hadise hakkında ilk kez konuştu! 'Aşk yaşıyorlar' iddiasına bakın ne yanıt verdi.
HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ HASAN CAN KAYA MI?
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.
Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaya 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.