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Haberler Magazin Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu'na hapis cezası: 'Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...'

Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu'na hapis cezası: 'Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...'

Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek. 1967 yılında İstanbul'da doğdu Sezer İnanoğlu... Babası üretimci Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi ismiyle özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla hafızalara kazındı, üstelik oyuncu İlker İnanoğlu'nun da kuzeni Sezer İnanoğlu...

06.01.2023 11:30 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:35
Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu’na hapis cezası: ’Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...’

UYUŞTURUCU, KAÇAKÇILIK, DOLANDIRICILIK...

Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu'na hapis cezası verildi.

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Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu’na hapis cezası: ’Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...’

Geçtiğimiz nisan ayında 4'üncü kez evlenen Sezer İnanoğlu bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış'la hayatını birleştirmişti.

Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu’na hapis cezası: ’Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...’

Seyhan Eyiçalış, evlilik hikayesini, "Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana 'hep seninle evleneceğiz' derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" sözleriyle anlatmıştı.

Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu’na hapis cezası: ’Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...’

Mutlu günler geçiren Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu’na hapis cezası: ’Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...’

20 BİN TL'LİK SAHTE SENET

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

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