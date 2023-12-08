Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş...

1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan ve şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise ailesiyle gündeme geldi. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şerif Sezer hangi ünlü oyuncunun annesiymiş...