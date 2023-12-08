Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarıyla ilk paylaşımı yaptı Turabi'yi bastonuyla görenler inanamadı! Yarışmadan çekildiğini duyurmuştu

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'nın yeniden Survivor'a katılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Çamkıran'ın yarışmaya katılacağı, bizzat Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Ancak gelin görün ki Çamkıran sonrasında yaptığı açıklama, yarışmadan çekildiğini açıklamıştı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı ilk Survivor paylaşımını yaptı. Yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi'nin, paylaşımda ortaya çıkması kafaları karıştırdı.