Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın kim çıktı! Anne-kız aynı dizide! Meğer o ünlü oyuncunun annesiymiş...

Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. 76 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Anne-kızın aynı dizide yer aldığı ortaya çıktı. Bakın Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızı kim...