Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın kim çıktı! Anne-kız aynı dizide! Meğer o ünlü oyuncunun annesiymiş...

Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. 76 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Anne-kızın aynı dizide yer aldığı ortaya çıktı. Bakın Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızı kim...
Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak konusu oldu.
ŞERİF SEZER KİMDİR?
1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu.
Oyunculuğa tiyatro ile başladı, Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilen oyuncu, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Benim Adım Melek, Yüzleşme gibi dizilerde rol aldı.