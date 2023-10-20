Alina Boz ile Umut Evirgen'in nikahının detayları ortaya çıktı! Hızlı aşıklar her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisi biten Alina Boz'un ayrılıktan 15 gün sonra Umut Evirgen ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından evlilik iddiaları baş göstermiş, Evirgen'in Boz'a Paris'te evlilik teklifinde bulunduğu haberi kısa sürede yayılmıştı.Çift nikah için kolları sıvadı. Sadelikten yana olan ünlü çift, iddialara göre nikahlarını da aile arasında ve evde yapmayı planlıyor.