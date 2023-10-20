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Ceren Benderlioğlu en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Duru güzelliği dikkat çekti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür’üydü...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, en cesur haliyle verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Benderlioğlu, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 13:03 Güncelleme 20 Ekim 2023, 13:03
Ceren Benderlioğlu en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Duru güzelliği dikkat çekti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’üydü... 1

Ceren Benderlioğlu, ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazındı.

Ceren Benderlioğlu en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Duru güzelliği dikkat çekti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’üydü... 2

EDHO ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Ceren Benderlioğlu en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Duru güzelliği dikkat çekti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’üydü... 3

Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Benderlioğlu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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