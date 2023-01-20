Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bu zamana kadar göz önündelermiş ama hiç çaktırmamışlar
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ gibisi isimleri barındıran Yalı Çapkını sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Arka Sokaklar, İyilik gibi dizilerin de olduğu Cuma akşamı reytinglerde aradan sıyrılmayı başaran Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Öte yandan dizinin oyuncuları da herkesçe merak ediliyor. Onlardan biri de dizinin Hattuç Hala'sı Şerif Sezer, Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kızının kendisi gibi oyuncu olduğunu görünce inanamadı. Öte yandan filmlere konu olacak cinsten dram dolu hayat hikayesi de herkesi şaşırttı. İşte başta Şerif Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle paylaştığı Yalı Çapkını'yla ekrana dönen Şerif Sezer, az bilinen hayat hikayesiyle sevenlerini üzdü.
İKİZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ
Aslen Bursalı olan Şerif Sezer, zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya geldi. İkiz kız kardeşini difteri hastalığı nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, acı dolu bir çocukluk geçirdi.
ANNESİZ BÜYÜDÜ
Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşanmasına şahit olan Şerif Sezer, babasıyla birlikte yaşamak zorunda kaldı. Anne özlemiyle yıllarca yanıp tutuşan Sezer, babasından korktuğu için Ankara'ya yerleşen annesini görmeye cesaret edemedi.
Ergenlik çağına geldiğinde okula gönderilmeyen Şerif Sezer, amcasının zoruyla dikiş nakış kursuna kaydedildi. Uygun bir talip bulunduğunda evlendirileceğini duyan ünlü oyuncu, çareyi evden kaçmakta buldu. Ankara'daki annesiyle irtibat kuran Şerif Sezer, nüfus kağıdını da alıp sırra kadem bastı. Babasına bir telgraf çeken Şerif Sezer, artık Bursa'ya dönmeyeceğini ve okumak istediğini anlattı.
Kız Enstitüsüne kaydolan usta oyuncu, derslerdeki başarısı nedeniyle kısa sürede sınıf atladı. Lise yıllarında konservatuvar öğrencilerinin tiyatro oyununu izlemeye giden Şerif Sezer'in içine sanat aşkı bir kor gibi düştü. Ailesi, kızlarının oyuncu olmak istediğini öğrenince bu durumdan hiç memnun kalmadı. Ancak Şerif Sezer bütün baskılara rağmen Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı.
GURBETE DAHA FAZLA DAYANAMADI
Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda Siyasal Bilimler Fakültesi'nden bir gençle evlenen Şerif Sezer, eşinin işleri dolayısıyla Paris'e taşınmak zorunda kaldı. Burada geçinebilmek için çocuk bakıcılığı, terzilik ve fotomodellik gibi pek çok iş yaptı. Fakat gurbete daha fazla dayanamayan Sezer, boşanma kararı aldıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Türkiye'ye geri döndü.
Birkaç yıl sonra felsefeci Azmi Arna ile evlenen Şerif Sezer, İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda boş yer olmadığı için ünlü bir otelde garsonluk yaptı. 4 yıl sonra tiyatroya geri dönme fırsatı bulan usta oyuncu; Hakkari'de Bir Mevsim, Yol, Av Zamanı gibi projelerde yer alarak büyük bir çıkış yakaladı.