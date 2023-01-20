SON DAKİKA: Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti! "Darbedildim" demişti...

OLAYLI GECEYİ ANLATTI

Geçtiğimiz celse Çağatay Akman hakim karşısına çıkarak savunmasın gerçekleştirmişti. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Öykü Uslu ve müşteki sanık Furkan Ayaz avukatlarıyla birlikte katıldı. Basit yaralama ve hakaret suçundan yargılanan Öykü uslu savunmasına öğrenci olduğunu belirterek başladı. Uslu, ''Ben evimde arkadaşımla birlikte oturuyordum. İki kere zilim çağırdı baktığımda kimse gözükmüyordu. Arkadaşım evden çıktığında Çağatay'ın orada olduğunu söyledi. Bende çıkıp ''Ne yapıyorsun'' dedim ''Taksi bekliyorum sen işine bak'' dedi. Bende taksi durdurdum binmedi üzerime gelmeye başladı, hakaret etti "Seni Cihangir'de yaşatmam seni öldürürüm. Burada bensiz mutlu yaşayamazsın" diye tehditte bulundu'' dedi.

