SON DAKİKA: Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti! "Darbedildim" demişti...
Son dakika haberi... Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Akman ise Öykü Uslu'nun kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını söylemişti. Eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl evinin önünde yaşanan tartışma sırasında arkadaşıyla birlikte darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikâyetinden vazgeçti.
"Darbedildim" demişti... Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti! Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
OLAYLI GECEYİ ANLATTI
Geçtiğimiz celse Çağatay Akman hakim karşısına çıkarak savunmasın gerçekleştirmişti. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Öykü Uslu ve müşteki sanık Furkan Ayaz avukatlarıyla birlikte katıldı. Basit yaralama ve hakaret suçundan yargılanan Öykü uslu savunmasına öğrenci olduğunu belirterek başladı. Uslu, ''Ben evimde arkadaşımla birlikte oturuyordum. İki kere zilim çağırdı baktığımda kimse gözükmüyordu. Arkadaşım evden çıktığında Çağatay'ın orada olduğunu söyledi. Bende çıkıp ''Ne yapıyorsun'' dedim ''Taksi bekliyorum sen işine bak'' dedi. Bende taksi durdurdum binmedi üzerime gelmeye başladı, hakaret etti "Seni Cihangir'de yaşatmam seni öldürürüm. Burada bensiz mutlu yaşayamazsın" diye tehditte bulundu'' dedi.
ÖYKÜ USLU ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Çağatay Akman'ın üzerine geldiğini, engellemek amacıyla koluyla uzaklaştırmak istediğini ifade eden Uslu, ''Aramızda itekleme oldu. Panikledim Furkan'ı ve polisi aradım. Furkan ile arbede başladı. Şikâyetimden vazgeçmek istiyorum'' dedi. Müşteki sanık Furkan Ayaz, Öykü'nün aradığını "Eski sevgilim geldi korkuyorum gelir misin" dediğini gittiğinde Çağatay'ın kafede oturduğunu gördüğünü ifade etti.
''ÇAĞATAY İKİ YUMRUK ATTI''
Furkan Ayaz, ''Polis ekibine gitmesini söyledik. iki dakika sonra göz göze geldik "Ne bakıyorsun" dedi. Bende "Sen niye bakıyorsun" dedim. Üzerime gelmeye başladı, iki tane yumruk attı kendimi savunmaya aldım. Çağatay'ın beni daha fazla darp etmemesi için sarıldım ve birlikte yere düştük. Çağatay ''Senide listeye aldım seni burada barındırmayacağım dedi. Ben yumruk atmadım. Şikayetçiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesine, tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.