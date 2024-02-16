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Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in “Canım kızım” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş...

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kızıyla verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Sezer'in anne-kız paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şerif Sezer'in kızı da kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Şerif Sezer'in kızı hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 13:03 Güncelleme 16 Şubat 2024, 13:08
Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in “Canım kızım” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş... 1

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in “Canım kızım” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş... 2

Ünlü oyuncu, kızıyla verdiği bir pozu "Canım kızım" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in “Canım kızım” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş... 3

Sezer'in anne-kız paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şerif Sezer'in kızı da kendi gibi oyuncu çıktı.

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