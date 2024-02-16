14 yaşındayken sahneyle tanıştı! Rober Hatemo ilk kez itiraf etti! “Garip şeyler olmaya başladı” Meğer 2 sene boyunca...

Henüz 14 yaşındayken sahneyle tanışan Rober Hatemo, 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi parçalarıyla hafızalara kazındı. 21 yaşında ilk albümüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Hatemo şimdi ise özel hayatına dair yaptığı bir itirafla gündeme geldi. "Garip şeyler olmaya başladı" diyen ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. İşte detaylar...
'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi parçalarıyla hafızalara kazınan Rober Hatemo, henüz 14 yaşındayken sahne almaya başladı. 21 yaşında ilk albümüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.
'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren şarkıcı, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.
Rober Hatemo, Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerle buluşurken, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.