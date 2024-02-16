Fahriye Evcen 2 numarasıyla paylaştı! Minik oğlu Kerem’in set halleri ilgi gördü! İlk yorum Burak Özçivit’ten: Bal küpü...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem Özçivit ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Kerem ve eşi Burak Özçivit'le sette çekildiği kareleri paylaştı. Paylaşıma ilk yorum Burak Özçivit'ten gelirken minik Kerem sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...