Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi kendisi gibi sanatçı! “Maaile yetenekliler” Meğer o ünlü isimle...

Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çetin Tekindor'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tekindor'un kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Maaile ünlü ve yetenekli" yorumunda bulundu. Bakın Çetin Tekindor'un kardeşi hangi sanatçıymış...