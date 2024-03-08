Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi kendisi gibi sanatçı! “Maaile yetenekliler” Meğer o ünlü isimle...

Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çetin Tekindor'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tekindor'un kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Maaile ünlü ve yetenekli" yorumunda bulundu. Bakın Çetin Tekindor'un kardeşi hangi sanatçıymış...
Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hakkındaki bir gerçek dikkat çekti.
1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sosyal medya kullanıcıları, Tekindor kardeşler için "Maaile ünlü ve yetenekli" yorumunda bulundu.