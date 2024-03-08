Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı Müge Akyamaç’ın son halini gören inanamadı! “Yıllar onu teğet geçmiş” Yaş almış ama yaşlanmadı

Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Yıllara meydan okuyan Akyamaç için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumu yapıldı. İşte şimdilerde 60 yaşında olan Müge Akyamaç'ın son hali...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban'da Bahar karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, Milyarder ve Şaban Pabucu Yarım gibi birçok yapımlarda rol aldı.
2016 yılında Rüzgar'ın Kalbi filminde rol alan oyuncu, seneler sonra gündem oldu. Yeşilçam yıldızının paylaşımlarını görenlerin ağızları açık kaldı.
Son haliyle yıllara meydan okuyan Akyamaç için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumu yapıldı.