Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı Müge Akyamaç’ın son halini gören inanamadı! “Yıllar onu teğet geçmiş” Yaş almış ama yaşlanmadı

Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Yeşilçam yıldızı Müge Akyamaç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Yıllara meydan okuyan Akyamaç için "Yıllar onu teğet geçmiş" yorumu yapıldı. İşte şimdilerde 60 yaşında olan Müge Akyamaç'ın son hali...