Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı! İşte Emre Kıvılcım’ın memleketi...

Kadrosunda Meltem Akçöl, Olgun Şimşek, Özlem Conker, Arman Uslu gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı'nda Ömer karakterini canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Emre Kıvılcım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Emre Kıvılcım'ın memleketi...