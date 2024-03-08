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Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı! İşte Emre Kıvılcım’ın memleketi...

Kadrosunda Meltem Akçöl, Olgun Şimşek, Özlem Conker, Arman Uslu gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı'nda Ömer karakterini canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Emre Kıvılcım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Emre Kıvılcım'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 17:31 Güncelleme 08 Mart 2024, 17:31
Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı! İşte Emre Kıvılcım’ın memleketi... 1

Kara Ağaç Destanı'nda Ömer karakterini canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayatı merak konusu oldu.

Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı! İşte Emre Kıvılcım’ın memleketi... 2

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen Emre Kıvılcım, oyunculuğa 2006 yılında Zeytiyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı.

Kara Ağaç Destanı’nın Ömer’i Emre Kıvılcım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı! İşte Emre Kıvılcım’ın memleketi... 3

Bozkır Arslanı Celaleddin, Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu hakkında en çok "Emre Kıvılcım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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