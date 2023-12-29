Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi de çok ünlü! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Zerrin Tekindor ile evli olan 78 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Tekindor ailesi hakkında araştırma yapanlar ise usta sanatçının kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.
Çekimleri Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.