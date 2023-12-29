Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi de çok ünlü! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Zerrin Tekindor ile evli olan 78 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Tekindor ailesi hakkında araştırma yapanlar ise usta sanatçının kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.