Boşanmanın ardından Cansu Tosun'un annesi Serpil Tepe bombaladı "Gayrimeşru ilişkisini haklı gösterme çabası" Serenay Sarıkaya'nın annesi...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tepe'den gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Kenan Tosun ile Serpil Tepe geçtiğimiz günlerde boşandı. Kenan Tosun, eşi Serpil Tepe ile boşandıklarını duyurarak; "Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz" demişti. Eski eşinin bu sözlerine yanıt veren Tepe, gündem olan açıklamalar yaptı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı.
Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.