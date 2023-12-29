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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın eski hali estetik sorusu sordurmadan edemedi! Apo'nun büyük aşkı Alev'i canladıran Müjde...

Kızılcık Şerbeti'nin belki de en çok dikkat çeken karakterine hayat veriyor Müjde Uzman. Dizide yeğeni Doğa'nın kayınpeder Abdullah Ünal, nam-ı diğer Apo'ya aşık olan teyze Alev karakterine hayat veren Uzman, Sinan Akçıl'la aşk yaşıyor özel hayatında. Her hareketi şu sıralar merak konusu olan güzel oyuncunun yıllar öncesine ait bazı kareleri akıllara estetik sorusunu getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 15:00 Güncelleme 29 Aralık 2023, 15:00
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın eski hali estetik sorusu sordurmadan edemedi! Apo’nun büyük aşkı Alev’i canladıran Müjde... 1

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman'ın eski hali sosyal medyayı salladı. Peki estetik var mı, yok mu? Yorum sizin...

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın eski hali estetik sorusu sordurmadan edemedi! Apo’nun büyük aşkı Alev’i canladıran Müjde... 2

Alev ve Abdullah'ın aşkı, karakterleri canlandıran oyuncuları da gündeme taşıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın eski hali estetik sorusu sordurmadan edemedi! Apo’nun büyük aşkı Alev’i canladıran Müjde... 3

Dizide Alev'e ünlü oyuncu Müjde Uzman hayat veriyor.

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