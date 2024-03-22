Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi çok ünlü! Şerif Sezer’in partneri meğer...

Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Santırcıoğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak edildi. Zerrin Tekindor ile yaptığı evlilikten Hira adında bir oğlu olan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Çetin Tekindor'un kendisi gibi ünlü olan kardeşi kim...