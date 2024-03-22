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Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi çok ünlü! Şerif Sezer’in partneri meğer...

Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Santırcıoğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak edildi. Zerrin Tekindor ile yaptığı evlilikten Hira adında bir oğlu olan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Çetin Tekindor'un kendisi gibi ünlü olan kardeşi kim...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:02 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:02
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi çok ünlü! Şerif Sezer’in partneri meğer... 1

Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi çok ünlü! Şerif Sezer’in partneri meğer... 2

1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun ailesi merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi çok ünlü! Şerif Sezer’in partneri meğer... 3

Hira adında bir oğlu olan Tekindor'un özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar "Maaile ünlü ve yetenekli" yorumunda bulundu.

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