Mesut Akusta ile Şafak Özbir 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı! İlk açıklama Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’den! “Ne yazılır bilemiyorum...”

Oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile dünya evine girdi. Berfin adında bir kızları olan ünlü çift, önceki gün boşanma haberleriyle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Şafak Özbir ise boşanma sonrası ilk kez açıklama yaptı. "Ne yazılır bilemiyorum" diyen Özbir'in kaleme aldığı satırlar dikkat çekti. İşte detaylar...
2016'da nikah masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Çocukları Berfin Cano'nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.
Basına yansıyan haberler sonrasında Şafak Özbiri sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.
Şafak Özbir şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazılır bilemiyorum… Evet okuduklarınız doğru! Mesut'la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet… Ama hayatlarımız her zaman bir arada olacak… Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…