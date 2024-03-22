Mesut Akusta ile Şafak Özbir 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı! İlk açıklama Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir’den! “Ne yazılır bilemiyorum...”

Oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile dünya evine girdi. Berfin adında bir kızları olan ünlü çift, önceki gün boşanma haberleriyle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Şafak Özbir ise boşanma sonrası ilk kez açıklama yaptı. "Ne yazılır bilemiyorum" diyen Özbir'in kaleme aldığı satırlar dikkat çekti. İşte detaylar...