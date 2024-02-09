Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! “Maaile ünlü ve yetenekli” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterini canlandıran Çetin Tekindor'un hakkındaki bir gerçek duıyanları şaşkına çevirdi. 1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar "Maaile ünlü ve yetenekli" yorumunda bulundu. İşte Çetin Tekindor'un kendisi gibi sanatçı olan kardeşi...
Çekimleri Gaziantep'te Millet Hanı'nda, İstanbul'da ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un hayatı merak konusu oldu.
Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Elçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.