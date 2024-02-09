Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın gözlerden uzak tuttuğu ablası hayran bıraktı! Oğulcan Engin’in müstakbel baldızına bakın...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları 'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla adından söz ettirdi.