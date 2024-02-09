Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’ın gözlerden uzak tuttuğu ablası hayran bıraktı! Oğulcan Engin’in müstakbel baldızına bakın...

Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan, ablasıyla gündeme geldi. Şimdilerde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören hayran kaldı. Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekerken "Çok güzeller", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla adından söz ettirdi.
Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekerken "Çok güzeller", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı.