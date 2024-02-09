Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’u annelik heyecanı sardı! Berk Oktay açıkladı: Doğumdan birkaç hafta önce...

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Atiksoy, çocuğunun cinsiyetini şu sözlerle açıkladı:

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum"