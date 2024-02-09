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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’u annelik heyecanı sardı! Berk Oktay açıkladı: Doğumdan birkaç hafta önce...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesi veren ünlü çiftten Berk Oktay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Baba olmak için gün sayan Oktay, eşiyle birlikte ebeveyn kursuna gideceklerini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 11:18 Güncelleme 09 Şubat 2024, 11:25
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’u annelik heyecanı sardı! Berk Oktay açıkladı: Doğumdan birkaç hafta önce... 1

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine girdi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’u annelik heyecanı sardı! Berk Oktay açıkladı: Doğumdan birkaç hafta önce... 2

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden geçen aylarda bebek haberi geldi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’u annelik heyecanı sardı! Berk Oktay açıkladı: Doğumdan birkaç hafta önce... 3

Atiksoy, çocuğunun cinsiyetini şu sözlerle açıkladı:

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum"

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