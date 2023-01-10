Yalı Çapkını'nın Ferit'inin kavga görüntüleri sızdı sonra hastanelik oldu! Ne yardan vazgeçiyor ne serden Mert Ramazan Demir...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılıyor. Bir yanda bunlar olurken bir yanda dizinin setinden de pek çok haber geliyor. Bu kez setten sızan kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
10.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:34
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı,Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit'in yalıya dönüyor. Yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti.
Ferit'in kavga görüntüleri sızdı! Hastanelik oldu! İşte o anlar...
Son dönem 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldığı için dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, set hazırlığında yakalanmıştı. Oyuncunun, özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirmişti.
Bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşanmıştı. Afra Saraçoğlu için bu kadar çaba gösterilmesi sosyal medyada da 'Gereksiz' bulunmuştu.