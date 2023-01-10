Ebru Destan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Bebekliğine döneceksin" 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

Bir dönemin popüler isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Hayat Bilgisi, Aliye, Yahşi Cazibe, Arka Sokaklar, Abuzer Kadayıf gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede yer alan Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.