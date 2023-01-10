Ebru Destan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Bebekliğine döneceksin" 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri
Bir dönemin aranan modellerin biriydi Ebru Destan... Sonrasında müzik dünyasına da adım atan Ebru Destan artık 45 yaşında. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Destan, sosyal medyada epey aktif. Bol bol paylaşım yapan Ebru Destan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Filtreyi abartan Destan için kullanıcılar "Biraz daha zorlarsan bebekliğine döneceksin" yorumunu yaptı. İşte detaylar...
10.01.2023 08:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 08:57
Bir dönemin popüler isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Hayat Bilgisi, Aliye, Yahşi Cazibe, Arka Sokaklar, Abuzer Kadayıf gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede yer alan Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.
Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. 20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.