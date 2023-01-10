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Ebru Destan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı "Bebekliğine döneceksin" 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

Bir dönemin aranan modellerin biriydi Ebru Destan... Sonrasında müzik dünyasına da adım atan Ebru Destan artık 45 yaşında. Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Destan, sosyal medyada epey aktif. Bol bol paylaşım yapan Ebru Destan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Filtreyi abartan Destan için kullanıcılar "Biraz daha zorlarsan bebekliğine döneceksin" yorumunu yaptı. İşte detaylar...

10.01.2023 08:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 08:57
Ebru Destan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Bebekliğine döneceksin 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

Bir dönemin popüler isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, Kurt Kapanı, Aşkına Eşkıya, Hayat Bilgisi, Aliye, Yahşi Cazibe, Arka Sokaklar, Abuzer Kadayıf gibi yapımların da bulunduğu pek çok projede yer alan Ebru Destan, sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafla gündem oldu.

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Ebru Destan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Bebekliğine döneceksin 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

45 yaşındaki ünlü isim 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ''9 Ocak... Mevsim Bahar gibi... En sevdiğim mevsimdir... Ama bu gidişat normal değil ki... Hayırdır... '' notuyla yayınladı.

Ebru Destan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Bebekliğine döneceksin 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

Ebru Destan'ın son halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. 20 yaş genç görünen Destan'ın fotoğrafına yoğun filtre uygulaması dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Destan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Bebekliğine döneceksin 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

Destan'a yorum yağdıran takipçileri ''Bu sen misin?'', ''17 yaşına dönmüşsün'', ''kız kardeşin mi?'', ''biraz daha filtre uygulasan bebekliğine döneceksin'' şeklinde yorumlar yazdı.

İşte başta Ebru Destan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Ebru Destan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı Bebekliğine döneceksin 45 yaşındaki Ebru Destan sanki başka biri

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

YAŞAR ALPTEKİN

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