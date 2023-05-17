Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı "Allah özene bezene yaratmış" İnanılır gibi değil
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada bir ikizi ortaya çıktı. 'Kaşlarına' kadar aynı olan ikiliyi ayırt etmek neredeyse imkansız gibi. İşte o isim.
17.05.2023 08:18 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:21
Avustralya'nın Euphoria'sı olarak anılan Heartbreak High adlı diziyle adından söz ettiren Josh Heuston ile Mert Ramazan Demir'in benzerlikleri dikkat çekiyor.