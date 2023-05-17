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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı "Allah özene bezene yaratmış" İnanılır gibi değil

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada bir ikizi ortaya çıktı. 'Kaşlarına' kadar aynı olan ikiliyi ayırt etmek neredeyse imkansız gibi. İşte o isim.

17.05.2023 08:18 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:21
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı Allah özene bezene yaratmış İnanılır gibi değil

Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, dikkat çeken isimlerden biri.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı Allah özene bezene yaratmış İnanılır gibi değil

Yakışıklılığı ve oynadığı rolle şöhret basamaklarını çıkan Ramazan Demir, şimdide Avustralyalı meslektaşına olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı Allah özene bezene yaratmış İnanılır gibi değil

Mert Ramazan Demir sosyal medyada Avustralyalı yıldız Josh Heuston'a benzetildi.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı Allah özene bezene yaratmış İnanılır gibi değil

Avustralya'nın Euphoria'sı olarak anılan Heartbreak High adlı diziyle adından söz ettiren Josh Heuston ile Mert Ramazan Demir'in benzerlikleri dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in ikizi ortaya çıktı gören şaştı kaldı Allah özene bezene yaratmış İnanılır gibi değil

Josh Heuston'a sosyal medya kullanıcıları tarafından "Mert'in aynısı" "Kaşları bile aynı" 1 Ya bu Ferit Korhan değil mi?" yorumları yapıldı.

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