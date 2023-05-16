Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

Atasoy, üniversite öğrencilerine ve onları takip eden tüm izleyicilerine teşekkürlerini iletti. 10bin'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı oylamayla belirlenen kazananlar, ödüllerini geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yer alan Prof. Dr. Mehmet Uluç Konferans Salonu'nda aldı.