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Kardeşlerim'in Şengül'ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim'in oldu

Kardeşlerim'in Şengül'ü ödülü gururla kaldırdı! "Yılın TV Dizisi" ödülü Kardeşlerim'in oldu. Atv'nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı dizisi 'Kardeşlerim'e bir ödül de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Belirlenen ödül töreninde "Yılın TV Dizisi" ödülü "Kardeşlerim"e verildi. Ödülü almak üzere düzenlenen törene dizinin başrol oyuncularından dizinin Şengül'ü, sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy katıldı.

16.05.2023 17:15 - Son Güncelleme: 16.05.2023 17:19
Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

YILIN TV DİZİSİ ÖDÜLÜ KARDEŞLERİM'E VERİLDİ!

Atv'nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim"e bir ödül de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

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Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Turkuvaz Medya Grubu'nun Ana Medya Sponsorluğu'nu üstlendiği Mavi Elma Ödülleri sahiplerini buldu.

Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül töreninde "Yılın TV Dizisi" ödülü "Kardeşlerim"e verildi. Ödülü almak üzere düzenlenen törene dizinin başrol oyuncularından dizinin Şengül'ü, sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy katıldı.

Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

Atasoy, üniversite öğrencilerine ve onları takip eden tüm izleyicilerine teşekkürlerini iletti. 10bin'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı oylamayla belirlenen kazananlar, ödüllerini geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yer alan Prof. Dr. Mehmet Uluç Konferans Salonu'nda aldı.

Kardeşlerim’in Şengül’ü ödülü gururla kaldırdı! “Yılın TV Dizisi” ödülü Kardeşlerim’in oldu

Başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un yaşı merak konusu oldu İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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