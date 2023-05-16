Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hareketine sinirlendi! O anlar olay oldu görenler yorum yağdırdı: "Acun sevgilisinden utandı"
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hareketine sinirlendi! O anlar olay oldu, görenler yorum yağdırdı. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Fenerbahçe basketbol maçındaki halleri kısa sürede gündem oldu.
16.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 16.05.2023 17:03
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hareketine sinirlendi! O anlar olay oldu görenler, "Acun sevgilisinden utandı" şeklinde yorumlar yağdırdı.
Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Fenerbahçe'nin basketbol maçını izlemeye giden Acun Ilıcalı'nın gergin halleri dikkat çekti.
Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olan Acun Ilıcalı'nın, Altunkaya'nın coşkusuna verdiği tepki kısa sürede gündem oldu.
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