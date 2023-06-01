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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti genç oyuncu. Gerçek baba masa tenisinde ortaya çıktı. Sık sık İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e olan benzerliği ile adından söz ettiren Mert Ramazan Demir'in babasıyla tenis oynadığı halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte 5 erkek kardeşin en küçüğü olan Mert Ramazan Demir'in merak edilen babası...

01.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 01.06.2023 13:05
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı ’İbrahim Tatlıses’in oğlu olsa bu kadar olur’ dedirtmişti

MASA TENİSİNDE ORTAYA ÇIKT

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti...

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı ’İbrahim Tatlıses’in oğlu olsa bu kadar olur’ dedirtmişti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir babasıyla tenis oynarken ortaya çıktı.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı ’İbrahim Tatlıses’in oğlu olsa bu kadar olur’ dedirtmişti

5 kardeş olan Mert Ramazan Demir'in babası merak ediliyordu.

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı ’İbrahim Tatlıses’in oğlu olsa bu kadar olur’ dedirtmişti

İşte 'hiç benzemiyorlar' dedirten Ramazan Demir ve babası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı ’İbrahim Tatlıses’in oğlu olsa bu kadar olur’ dedirtmişti

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