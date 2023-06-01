Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! Masa tenisinde ortaya çıktı 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti genç oyuncu. Gerçek baba masa tenisinde ortaya çıktı. Sık sık İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e olan benzerliği ile adından söz ettiren Mert Ramazan Demir'in babasıyla tenis oynadığı halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte 5 erkek kardeşin en küçüğü olan Mert Ramazan Demir'in merak edilen babası...
01.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 01.06.2023 13:05
MASA TENİSİNDE ORTAYA ÇIKT
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in babası bakın kimmiş! 'İbrahim Tatlıses'in oğlu olsa bu kadar olur' dedirtmişti...
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir babasıyla tenis oynarken ortaya çıktı.