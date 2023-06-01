Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Umut Evirgen'den bomba atak! O pozları önce beğendi sonra yorum yaptı ortalık yıkıldı: "Hak etti"
Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Umut Evirgen'den bomba hamle! O pozları önce beğendi sonra yorum yaptı ortalık yıkıldı. Magazin camiasının ünlü oyuncuları ile adı sık sık aşk dedikodularına karışan Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın eğlendiği anları yorumsuz bırakmadı. Son olarak Oğuzhan Koç'la boşanan Demet Özdemir'i takibe aldığı ileri sürülen Evirgen'in bu hamlesi kafa karıştırdı.
01.06.2023 11:47 - Son Güncelleme: 01.06.2023 12:04
Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Umut Evirgen'den bomba hamle! O pozları önce beğendi sonra yorum yaptı ortalık yıkıldı.
Magazin gündeminde çapkınlıklarıyla yer alan Umut Evirgen'in son olarak Demet Özdemir'i takibe aldığı ileri sürülmüştü.
Demet Özdemir ile Umut Evirgen'in sosyal medyadan takipleşmesi "Yeni bir aşk mı?' sorusunu da beraberinde getirmişti.
Yaz sezonuna giriş yapan ve bir süre ekranlara ara veren Serenay Sarıkaya eğlendiği anlardan fotoğraflar paylaştı.
Sarıkaya'ya eski sevgilisi Umut Evirgen'den gelen beğeni dikkat çekerken ilk yorum da yine Evirgen'in oldu.