Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın 'kızından daha genç' Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur'u görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi?"
Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın! Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 52. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük 'Nişanlandılar' iddiasını gündeme getirmişti. 3 kez evlenen ve son olarak Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun'un müstakbel kayınvalidesi sosyal medyada gündem oldu.
01.06.2023 13:16 - Son Güncelleme: 01.06.2023 13:16
4. EVLİLİK YOLDA MI?
Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı derken Acun Ilıcalı son olarak aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya da buldu.