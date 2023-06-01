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Haberler Magazin Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın 'kızından daha genç' Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur'u görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi?"

Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın 'kızından daha genç' Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur'u görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi?"

Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın! Ayça Çağla Altunkaya ile annesi İlknur Altunkaya'yı görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi? , "Kızı da annesi de güzel" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 52. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük 'Nişanlandılar' iddiasını gündeme getirmişti. 3 kez evlenen ve son olarak Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun'un müstakbel kayınvalidesi sosyal medyada gündem oldu.

01.06.2023 13:16 - Son Güncelleme: 01.06.2023 13:16
Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın ’kızından daha genç’ Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur’u görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi?

Acun'un müstakbel kayınvalidesine bakın, görenler "Kızından daha genç" , "Gerçekten annesi mi?" yorumları yapıyor.

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Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın ’kızından daha genç’ Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur’u görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi?

Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya sosyal medya gündeminde.

Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın ’kızından daha genç’ Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur’u görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi?

4. EVLİLİK YOLDA MI?

Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı derken Acun Ilıcalı son olarak aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya da buldu.

Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın ’kızından daha genç’ Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur’u görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi?

52. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın doğum günü kutlamalarında sevgilisinin parmağındaki yüzük 'nişanlandılar' şeklinde yorumlandı.

Acun’un müstakbel kayınvalidesine bakın ’kızından daha genç’ Ayça Çağla Altunkaya’nın annesi İlknur’u görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi?

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi.

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