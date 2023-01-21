Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in aylık geliri ağızları açık bıraktı! Şahmaran galasındaki tavırlarıyla dikkat çekmişti! " Ben de bu kadar kazansam..."
Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in aylık geliri gündeme bomba gibi düştü. Şahmaran galasında yer alan Demir'in garip tavırları geçtiğimiz gün sosyal medyada gündeme gelmişti. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrılığının ardından ismi Saraçoğluyla aşk dedikodularına karışan Demir konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ünlü oyuncunun sevilen dizi Yalı Çapkını'ndan aldığı aylık geliri ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
21.01.2023 20:17 - Son Güncelleme: 21.01.2023 20:17
Yalı Çapkını dizisinden aylık olarak 350 bin lira, reklamlardan ve diğer kaynaklardan ise aylık 100 bin lira kazanan oyuncunun 450 bin lira aylık geliri olduğu iddia edildi.