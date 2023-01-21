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Haberler Magazin Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabasının Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin vefat ettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, 1,5 aylık tedavinin ardından hastaneden yürüyerek çıkmıştı. Mucize olarak adlandırılan olayın ardından Deveci, ilk kez konuştu. Kaza anında yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlayan ünlü oyuncunun açıklaması şoke etti. İşte Sergen Deveci'nin o açıklaması...

takvim.com.tr
DHA
21.01.2023 20:58 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:15
Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.

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Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü Kocaeli Romatem Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden yürüyerek çıktı. Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefledi.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

"MUCİZE"
Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anını ve hemen sonrasını anlattı. Sergen Deveci, şunları söyledi: "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz.

Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”

Ben de araçta uyurken, bir ses duydum; merak ettim ayağa kalktım. Tam o anda çarpışmışız. Ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpmışım ve boynumu kırmışım.

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