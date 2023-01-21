Korkunç kazada ölümden dönen Sergen Deveci ilk kez konuştu! Yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı! “O kadar garip bir his ki...”
'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin turne arabasının Amasya'dan dönerken korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Üç kişinin vefat ettiği kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, 1,5 aylık tedavinin ardından hastaneden yürüyerek çıkmıştı. Mucize olarak adlandırılan olayın ardından Deveci, ilk kez konuştu. Kaza anında yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlayan ünlü oyuncunun açıklaması şoke etti. İşte Sergen Deveci'nin o açıklaması...
21.01.2023 20:58 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:15
Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.
"MUCİZE"
Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anını ve hemen sonrasını anlattı. Sergen Deveci, şunları söyledi: "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz.