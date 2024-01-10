Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in alametifarikası kaşları gitti görenler hayret etti "Başka biri olmuş bu ya" Bir kaş nelere kadir

Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, kariyerinin en büyük sıçramasını yaptı. Yalı Çapkını sonrasında ne olacağı bilinmez ama şimdilerde bu şöhretin tadını çıkarıyor Demir. Gerek Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi gerek çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Demir'in, alametifarikası ise kaşları. Bir sosyal medya kullanıcısı, photoshop ile Demir'in kaşlarını alınca olanlar oldu. Demir adeta bambaşka biri oldu.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolü paylaştığı Yalı Çapkını'nda Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in dolgun kaşları sosyal medyada gündem oldu.
Mert Ramazan Demir'in alametifarikası kaşları.
Dolgun kaşlarıyla, ergenlik döneminde de sıkıntı yaşayan Demir bir anısını şu sözlerle anlatmıştı:
"Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.