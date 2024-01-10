Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in alametifarikası kaşları gitti görenler hayret etti "Başka biri olmuş bu ya" Bir kaş nelere kadir

Dolgun kaşlarıyla, ergenlik döneminde de sıkıntı yaşayan Demir bir anısını şu sözlerle anlatmıştı:

"Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.